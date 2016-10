Fußball : Bayern siegen wieder - 4:1 gegen Eindhoven

Der FC Bayern München nimmt in der Champions League Kurs auf das Achtelfinale. Der deutsche Fußball-Meister schlug die PSV Eindhoven zuhause mit 4:1. Zuvor waren die Bayern in drei Pflichtspielen sieglos. Thomas Müller, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski und Arjen Robben bauten mit ihren Toren vor 70 000 Zuschauern den Königsklassen-Rekord auf 14. Heimsiege nacheinander aus. Der niederländische Meister erzielte kurz vor der Pause das Anschlusstor durch Luciano Narsingh. In zwei Wochen kommt es zum Rückspiel in Eindhoven.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen