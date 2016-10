Kriminalität : Bayerns Verfassungsschutz verstärkt Beobachtung der «Reichsbürger»

Nach den tödlichen Schüssen eines «Reichsbürgers» auf einen Polizisten hat Bayerns Verfassungsschutzpräsident Burkhard Körner vor einer wachsenden Gefährlichkeit dieser Bewegung gewarnt. «Auch in der Reichsbürgerszene gibt es Personen, die sich radikalisieren, deren Staatsverdrossenheit sich auswächst zu gefährlichem Staatshass», sagte Körner der dpa in München. Die Szene gewinne an Dynamik. Der Verfassungsschutz ordnet 30 bis 40 sogenannte Reichsbürger in Bayern der rechtsextremen Szene zu. Wie viele Mitglieder die Bewegung insgesamt hat, weiß die Behörde nicht.

