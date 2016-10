EU : Belgien ringt um Ceta - weitere Verhandlungen am Mittwoch

Kurz vor dem geplanten EU-Kanada-Gipfel ringt Belgien weiter nach einem Ausweg aus der Blockade des Handelspakts Ceta. Die Verhandlungen zwischen den Regionen und der belgischen Föderalregierung gingen am späten Abend vorerst ergebnislos zu Ende, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Nähere Details drangen zunächst nicht nach außen. Am Morgen waren weitere Treffen geplant. Vor allem die Region Wallonie hatte bis zuletzt Bedenken. Das zwischen der EU und Kanada fertig ausgehandelte Freihandelsabkommen soll eigentlich am Donnerstag feierlich unterzeichnet werden.

