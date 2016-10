Migration : Bericht: Berlin will Eheschließungen erst ab 18 erlauben

Schwarz-Rot will den «Stuttgarter Nachrichten» zufolge religiöse und weltliche Trauungen von unter 18-Jährigen verbieten. Hintergrund ist die im Zuge der starken Zuwanderung von Muslimen deutlich gestiegene Zahl von Kinderehen in Deutschland - inzwischen leben nach jüngsten Erhebungen fast 1500 verheiratete Kinder und Jugendliche hier. Die Bundesregierung plane außerdem das Mindestalter für standesamtliche Trauungen auf 18 Jahre hochsetzen. Derzeit ist es in Ausnahmefällen möglich, schon mit 16 Jahren zu heiraten.

