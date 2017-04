Konflikte : Bericht: Nordkorea misslingt erneut Raketentest

Nordkorea ist nach südkoreanischen Angaben erneut ein Raketentest misslungen. Die Rakete sei offenbar Sekunden nach dem Start in der westlichen Provinz Süd-Pyongan in der Luft explodiert, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap. Um welchen Raketentyp es sich handelte, ist unklar. Die Situation in der Region ist nach zwei Atomversuchen und zahlreichen Raketentests durch Nordkorea sehr angespannt. UN-Resolutionen verbieten der kommunistischen Führung in Pjöngjang, ballistische Raketen zu testen.

von dpa

erstellt am 29.Apr.2017 | 00:45 Uhr