Biathlon : Biathlon: Deutsche Damen-Staffel gewinnt in Antholz

Die deutsche Damen-Staffel hat auch das dritte und letzte Weltcup-Rennen vor der Biathlon-Weltmeisterschaft gewonnen. In der Besetzung Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt, Franziska Hildebrand und Laura Dahlmeier sicherte sich das Quartett in Antholz trotz zwölf Nachladern einen souveränen Sieg vor Frankreich und Italien. Bereits die beiden vorherigen Saisonrennen im slowenischen Pokljuka und in Ruhpolding hatte das deutsche Damen-Team gewonnen.

