Beim Brand in einem Seniorenheim in Bonn ist am Abend ein 81 Jahre alter Bewohner ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen atmeten giftiges Rauchgas ein und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen