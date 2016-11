Gesundheit : Brustvergrößerung bleibt beliebteste Schönheitsoperation

Sechs Jahre nach dem Skandal um gesundheitsschädliche Implantate steht die Brustvergrößerung bei Frauen in Deutschland weiter an der Spitze der beliebtesten Schönheitsoperationen. Das geht aus der jährlichen Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie hervor, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Allerdings sank die Beliebtheit der Brustvergrößerung mit Implantaten von rund 29 Prozent aller befragten Frauen im Jahr 2011 auf nun 17,8 Prozent ab. Das ist der niedrigste Wert in den DGPÄC-Umfragen der vergangenen Jahre.

