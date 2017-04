International : Buhrufe gegen Ivanka Trump in Berlin großes Thema in US-Medien

Buhrufe gegen Ivanka Trump in Berlin - für US-Medien ist das ein großes Thema. Die Tochter von US-Präsident Donald Trump war gestern bei einer Podiumsdiskussion von Teilen des Publikums ausgebuht worden. Sie hatte ihren Vater gegen Kritik verteidigt. Sie wisse aus eigener Erfahrung, dass er eine positive Haltung gegenüber Frauen habe und auch ihre Rolle in der Arbeitswelt schätze. In großen US-Sendern wie ABC, CNN oder Fox waren die Buhrufe gegen Ivanka Trump Aufmacher der Berichte über ihren Besuch in Berlin, ebenso in den Artikeln großer Zeitungen.

von dpa

erstellt am 26.Apr.2017 | 04:48 Uhr