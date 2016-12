Jahreswechsel : Bundesbürger horten Mark und Pfennig im Milliardenwert

Knapp 15 Jahre nach der Euro-Bargeldeinführung sind immer noch D-Mark im Milliardenwert im Umlauf. Ende November waren nach Angaben der Deutschen Bundesbank 167 Millionen Scheine und 23,5 Milliarden Münzen nicht zurückgegeben. Sie haben einen Gesamtwert von umgerechnet 6,51 Milliarden Euro. Pro Jahr würden im Schnitt 100 Millionen D-Mark in Euro gewechselt - so auch in diesem Jahr. «Wir gehen davon aus, dass weiter D-Mark umgetauscht werden», sagte Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele der dpa.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen