Justiz : Bundesfinanzhof veröffentlicht wegweisende Urteile

Das höchste deutsche Finanzgericht veröffentlicht heute die wichtigsten Urteile der vergangenen Monate. Ein voraussichtliches Thema bei der Jahrespresskonferenz des Bundesfinanzhofs in München: die Besteuerung von Faschings-Veranstaltungen. Partys eingetragener Faschingsvereine gelten eigentlich als Brauchtumspflege und sind daher prinzipiell steuerbegünstigt. In der Vergangenheit gab es Rechtsstreitigkeiten, weil die Finanzämter das nicht in allen Fällen anerkannten.

von dpa

erstellt am 07.Feb.2017 | 00:02 Uhr