Prozesse : Bundesgerichtshof verhandelt über zwei Klagen von Autofahrern

Der Bundesgerichtshof verhandelt heute über zwei Klagen von Autofahrern. In dem einen Fall hat der Kläger im Internet einen Katalysator gekauft und diesen von einer Werkstatt in sein Auto einbauen lassen. Sein Wagen brachte so jedoch nicht mehr dieselbe Leistung. Er schickte das Teil deshalb zurück - der Online-Shop will wegen deutlicher Gebrauchsspuren allerdings nichts erstatten. Im zweiten Fall geht es um einen Gebrauchtwagen, bei dem nach fünf Monaten die Automatikschaltung nicht mehr richtig funktionierte.

