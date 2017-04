Wahlen : CDU-Vizechefin: Tür für Türkei zu EU-Beitritt «nun endgültig zu»

Nach dem umstrittenen Verfassungsreferendum in der Türkei sieht CDU-Vizechefin Julia Klöckner keine Chance mehr auf einen EU-Beitritt des Landes. «Die Tür zu einem EU-Beitritt ist nun endgültig zu. Und finanzielle Heranführungshilfen an die EU sind spätestens jetzt hinfällig», schrieb sie in einem Gastbeitrag für die «Huffington Post». Nach inoffiziellen Angaben staatlicher Medien stimmten nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen gut 51 Prozent der Wähler für die umstrittene Verfassungsreform.

von dpa

erstellt am 17.Apr.2017 | 00:04 Uhr