Wahlen : Clinton: FBI soll Klarheit schaffen und alle Infos veröffentlichen

US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat die Bundespolizei FBI aufgefordert, in der neu aufgeflammten E-Mail-Affäre Klarheit zu schaffen. «Das FBI sollte alle Informationen, die es hat, veröffentlichen», sagte Clinton nach einer Kundgebung in Iowa. «Raus damit», sagte Clinton. Sie sei sehr zuversichtlich, dass in den E-Mails nichts gefunden werden könne, dass die Empfehlung des FBI vom Juli, keine Anklage gegen die frühere Außenministerin zu erheben, ändern würde.

