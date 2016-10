Wahlen : Clinton: Vorgehen des FBI-Chefs «zutiefst besorgniserregend»

Die US-Demokratin Hillary Clinton hat das jüngste Vorgehen von FBI-Chef James Comey in der E-Mail-Affäre als «zutiefst besorgniserregend» kritisiert. So kurz vor der Wahl zu enthüllen, dass die Bundespolizei neu gefundene E-Mails aus ihrer Zeit als Außenministerin untersuche, sei «merkwürdig» und ein in seiner Art «bisher einmaliges» Vorkommnis, sagte die Präsidentschaftskandidatin. Erneut forderte sie Comey auf, alle Informationen im Zusammenhang mit den neuen Untersuchungen auf den Tisch zu legen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen