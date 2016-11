Wahlen : CNN: Trump-Lager reicht Klage gegen Wahlamt in Nevada ein

Das Wahlkampf-Lager des US-Republikaners Donald Trump hat nach Angaben des Senders CNN Klage gegen ein Wahlamt in Nevada eingereicht. Hintergrund ist, dass die Öffnungszeiten mehrerer Wahllokale bei den Frühwahlen in der vergangenen Woche verlängert worden waren. Begründet wurde das damit, dass zahlreiche Menschen zur geplanten Schließungszeit noch Schlange standen, um ihre Stimme abgeben zu können. Wähler können in so einem Fall nicht abgewiesen werden. Das Trump-Lager beharrt aber darauf, dass es sich um einen Gesetzesverstoß handele. Nevada ist besonders umkämpft.

