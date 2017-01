Motorsport : Crash mit Folgen: Zwangspause für Formel-1-Pilot Wehrlein

Nach einem spektakulären Crash beim Race of Champions haben die Ärzte dem Formel-1-Piloten Pascal Wehrlein eine Zwangspause verordnet. Der Neuzugang des Schweizer Sauber-Teams durfte auf Anraten der Mediziner heute nicht mehr beim Nationen-Cup der Motorsport-Veranstaltung in Miami starten und muss sich vorerst schonen. «Es sind nur leichte Beschwerden, aber Priorität in diesem Jahr hat für mich die Formel-1-Saison», sagte Wehrlein, der eigentlich an der Seite von Landsmann Sebastian Vettel gegen das US-Team antreten sollte.

