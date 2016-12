Musik : Cro will seine Panda-Maske künftig regelmäßig verändern

Der Rapper Cro will seine Panda-Maske künftig regelmäßig verändern - damit jeder sieht, dass auch er sich verändert. «Es nervt mich schon, wenn Zeitungsredakteure vier Jahre alte Bilder von mir drucken, weil sie denken: Der verändert sich ja nicht - aber ich sehe das», sagte der 26-Jährige dem «Mannheimer Morgen». Er werde künftig mit der Maske Sachen machen, die das klarstellten. Ohne auftreten will er nicht. Sein Gesicht preiszugeben, wäre langweilig. Und dumm. Am 15. Dezember startet Cro in Köln seine «MTV Unplugged Zugabe»-Tour.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen