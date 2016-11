Parteien : CSU-Parteitag beginnt - ohne Merkel

Ein Jahr vor der Bundestagswahl kommt die CSU heute zu einem Parteitag in München zusammen. Auf dem zweitägigen Treffen wollen sich die Christsozialen unter Parteichef Horst Seehofer ein deutlich konservativeres Profil verpassen und so für den Wahlkampf in Stellung bringen. Die CDU-Vorsitzende, Kanzlerin Angela Merkel, wird erstmals nicht zum Parteitag der Schwesterpartei kommen. Darauf hatten sich Seehofer und Merkel am vergangenen Freitag verständigt. Hintergrund ist der seit mehr als einem Jahr andauernde Streit um die Zuwanderungspolitik.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen