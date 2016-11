Parteien : CSU-Parteitag endet mit Seehoferrede und neuem Grundsatzprogramm

Mit der Verabschiedung des neuen Grundsatzprogramms und einer weiteren Rede von Parteichef Horst Seehofer endet heute in München der CSU-Parteitag. Die Christsozialen wollen sich mit dem neuen Grundsatzprogramm ein konservativeres Profil geben, um bei den kommenden Wahlen keine Wähler an die AfD zu verlieren. Roter Faden ist dabei die erstmals genauer definierte Leitkultur als «gelebter Grundkonsens in unserem Land». Es ist das siebte Grundsatzprogramm in der Geschichte der CSU.

