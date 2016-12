Fußball : Deutschen Europapokal-Clubs drohen bei Auslosung schwere Gegner

Den fünf verbliebenen deutschen Clubs im Europapokal drohen bei der Auslosung der ersten K.o.-Runde heute schwere Gegner. Borussia Dortmund könnte als Gruppensieger in der Fußball-Champions- League auf Pep Guardiolas Manchester City treffen, mögliche Gegner des FC Bayern und von Bayer Leverkusen sind der FC Barcelona oder Juventus Turin. In der Europa League könnte der FC Schalke auf Manchester United treffen, Borussia Mönchengladbachs mögliche Kontrahenten heißen unter anderem Tottenham Hotspur und AS Rom.

