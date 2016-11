Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihre Pflichtaufgabe in der WM-Qualifikation gegen San Marino erfüllt. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw gewann am Abend beim Weltranglisten-201. in Serravalle mit 8:0. Die DFB-Auswahl führt die Tabelle in der Gruppe C nach vier Siegen in vier Spielen souverän an. Das Länderspiel-Jahr schließt die Mannschaft am Dienstag in Mailand mit dem Testspiel gegen Italien ab.

