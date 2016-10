Handel : DGB-Chef bei Kaiser's Tengelmann noch skeptisch

Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht die jüngste Einigung im Schlichtungsverfahren um die Supermarktkette Kaiser's Tengelmann mit Skepsis. Zur Begründung verwies DGB-Chef Reiner Hoffmann in der ARD-Sendung «Farbe bekennen» auf Rückschläge nach früheren Signalen der Hoffnung. Die Voraussetzungen zur Sicherung der Arbeitsplätze der rund 15 000 Beschäftigten seien nun aber «auf jeden Fall deutlich besser». Nach dpa-Informationen aus Verhandlungskreisen soll ein Teil der Kaiser's Tengelmann-Filialen in Berlin an Rewe gehen. Die Märkte in Bayern dagegen würden wohl bei Edeka bleiben.

