Verkehr : Dobrindt: Maut kommt wahrscheinlich nach Bundestagswahl 2017

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt rechnet mit einer möglichen Einführung der Pkw-Maut erst nach der Bundestagswahl 2017. «Der Starttermin wird in der nächsten Wahlperiode liegen», sagte er vor dem Beginn des CSU-Parteitags in München. Grund sei, dass im Fall der angestrebten Einigung mit der EU-Kommission die nötigen weiteren Vorbereitungen «einige Monate» dauern würden. So müssten mögliche Änderungen der Maut-Gesetze mit dem Bundestag diskutiert werden. Dobrindt betonte: «Es bleibt dabei: Es gibt keine Mehrbelastung für inländische Autofahrer.»

