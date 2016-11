Wahlen : Donald Trump hat gewählt - unter Buhrufen

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat seine Stimme in einem Wahllokal in New York abgegeben. Der Republikaner wurde von Dutzenden Schaulustigen laut ausgebuht, als er mit seiner Frau Melania und Tochter Ivanka mit Geleit des Secret Service in Manhattan erschien. Dort standen Wähler über drei Straßenblocks an, um ihre Stimme abzugeben. Die Straßen um das Wahllokal sowie am nahegelegenen Trump Tower wurden abgesperrt.

