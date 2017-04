Fußball : Dortmund stürzt Bayern im DFB-Pokal

Borussia Dortmund hat dem FC Bayern in einem packenden Pokalkampf den nächsten schweren K.o. verpasst. Eine Woche nach dem Champions-League-Aus gegen Real Madrid unterlagen die Münchener dem BVB im Halbfinale mit 2:3. Für Dortmund trafen Reus, Aubameyang und Dembelé, für die Bayern Martínez und Hummels. Die Borussia trifft nun im Endspiel am 27. Mai im Berliner Olympiastadion auf Eintracht Frankfurt. Die Hessen hatten sich am Tag zuvor gegen Borussia Mönchengladbach durchgesetzt.

von dpa

erstellt am 27.Apr.2017 | 00:13 Uhr