Börsen : Dow nach bester Woche seit 2011 auf Rekordstand

Zum Ende einer spektakulären Woche mit Donald Trumps Überraschungssieg bei der US-Präsidentschaftswahl hat der Schwung an der Wall Street etwas nachgelassen. Auf der Zielgeraden zog der Dow Jones Industrial aber noch etwas an und ging 0,21 Prozent fester bei 18 847 Punkten und damit auf dem höchsten Stand aller Zeiten aus dem Handel. Der Eurokurs sank im New Yorker Handel auf 1,0847 Dollar und erreichte damit den niedrigsten Stand seit gut acht Monaten.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen