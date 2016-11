Nachrichtenüberblick : dpa-Nachrichtenüberblick PANORAMA, Freitag, 25.11.2016 - 5.00 Uhr

Bei seinem Zug über Nicaragua hinweg hat Hurrikan «Otto» zunächst keine allzu schweren Schäden verursacht. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde bahnte sich der Wirbelsturm seinen Weg durch den Süden des mittelamerikanischen Landes. Eine Frau starb an einem Herzinfarkt. Zuvor waren die Pazifikküsten von El Salvador und Nicaragua von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Das Zentrum lag rund 150 Kilometer südsüdwestlich der Küste in zehn Kilometer Tiefe im Meer.

Alarmstufe Rot: Unwetterfront zieht über Norditalien

Unwetter mit Starkregen und Sturm sind über den Nordwesten Italiens hinweggezogen. In Teilen der Regionen Ligurien und Piemont galt die höchste Alarmstufe Rot: Stundenlange Regenfälle ließen die Pegel der Flüsse Po und Tanaro steigen. Nicht weit entfernt liegt das größte italienische Werk des Süßwarenherstellers Ferrero in Alba. Es soll wegen des Hochwassers aus Sicherheitsgründen bis einschließlich Freitag geschlossen bleiben, wie ein Unternehmenssprecher der dpa sagte. In dem Werk werden unter anderem Nutella und Überraschungseier produziert.Israel: Zehntausende fliehen vor Feuer

Zehntausende Israelis sind vor verheerenden Bränden in der Hafenstadt Haifa geflohen. Rund 75 000 Menschen waren nach Medienberichten betroffen. 60 Menschen wurden nach Angaben der Rettungskräfte in Haifa verletzt. Hunderte von Einsatzkräften kämpften in der Industriestadt gegen die Flammen. In vielen Teilen Israels, darunter auch nahe Jerusalem, wüten seit Tagen Großbrände. Israels Polizei geht in vielen Fällen von Brandstiftung aus. Es seien mehrere Verdächtige festgenommen worden. Israelische Medien sprechen bereits von einer «Feuer-Intifada» von Palästinensern.Eindringling tötet Angestellte in französischem Missionars-Heim

Ein bewaffneter Mann ist in ein Altersheim für pensionierte Mönche in Südfrankreich eingedrungen und hat eine Mitarbeiterin getötet. Der vermummte Täter habe eine Wächterin der Einrichtung nahe Montpellier überwältigt und die Angestellte erstochen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Spezialeinheiten der Gendarmerie hätten das Areal auf der Suche nach dem Mann vergeblich durchkämmt und rund 60 Bewohner in Sicherheit gebracht. Der Täter entkam jedoch. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Günther Jauchs Promi-Quiz: 317 000 Euro für den guten Zweck

Das kann sich sehen lassen: Insgesamt 317 000 Euro haben CDU-Politikerin Julia Klöckner, Koch Tim Raue, Sänger Mark Forster und Sportkommentator Frank Buschmann bei Günther Jauchs Prominenten-Ausgabe seiner Show «Wer wird Millionär?» erspielt. Am besten schnitt Buschmann mit einer Gewinnsumme von 125 000 Euro ab. Auf die anderen drei entfielen jeweils 64 000 Euro. Die erspielten Beträge wandern nicht in die Taschen der prominenten Akteure, sondern gehen an die von der Aktion «RTL - Wir helfen Kindern» geförderten Projekte.

Jan Josef Liefers ist «Hutträger des Jahres»

«Tatort»-Star Jan Josef Liefers ist «Hutträger des Jahres 2016». Die Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte zeichnete den Schauspieler und Sänger zum «Tag des Hutes» aus. Der 52-Jährige habe seinen Hut-Stil gefunden, begründete die Branche ihre Wahl. Bei seinen Konzerten sei der kleine, schwarze Trilby das Markenzeichen des Multitalents. Im Sommer dürfe es gerne ein Stroh-Trilby sein und bei Autogrammstunden die lässige Flat-Cap. Liefers bezeichnete sich als Hut-Freund von klein auf. Seine Vorgänger als «Hutträger des Jahres» sind unter anderem der verstorbene Jazzmusiker Roger Cicero und die Fußballerin Nadine Angerer.