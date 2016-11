Terrorismus : Drei Tote bei Anschlägen im muslimischen Süden Thailands

Bei mehreren Anschlägen in den muslimischen Unruheprovinzen im Süden Thailands sind nach lokalen Medienberichten drei Menschen ums Leben gekommen. Die Sicherheitskräfte machten Separatisten dafür verantwortlich. Zwei Wachmänner kamen bei einem Brandanschlag auf ein Autohaus ums Leben, wie das Nachrichtenportal «Manager Online» berichtet. Ein Soldat wurde an einem Stützpunkt in der Provinz Pattani getötet, als vier Männer dort das Feuer eröffneten.

