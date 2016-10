Unfälle : Drei Tote bei Geisterfahrer-Unfall nahe Dortmund

Bei einem Geisterfahrer-Unfall nahe Dortmund sind drei Menschen ums Leben gekommen. An der Anschlussstelle Witten-Heven auf der Autobahn 43 krachten zwei Autos mit voller Wucht ineinander. Insgesamt waren drei Wagen an dem Unfall beteiligt. Die Autobahn wurde in Richtung Wuppertal gesperrt. Die Rettungskräfte fuhren mit einem großen Aufgebot zur Unfallstelle. Mehr Einzelheiten teilte die Polizei zunächst nicht mit.

