Erdbeben : Drei weitere Menschen aus Unglückshotel in Italien gerettet

Aus dem von einer Lawine verschütteten Hotel in Italien sind drei weitere Menschen gerettet worden. Sie seien von Feuerwehrleuten aus dem Schutt geholt worden, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. Die nun Geretteten zählten zu den insgesamt fünf Überlebenden, die gestern zwar geortet, aber noch nicht befreit werden konnten. Am Abend waren bereits vier Kinder und eine Frau ins Freie gebracht worden, die mehr als 40 Stunden in dem zerstörten Gebäude unter Schneemassen ausgeharrt hatten.

