Migration : «Dschungel von Calais» wird von Montag an geräumt

Frankreich beginnt am Montag mit der Räumung des Flüchtlingscamps von Calais. Das gaben die örtliche Präfektur und das Pariser Innenministerium bekannt. In dem als «Dschungel von Calais» bekannten Zelt- und Hüttenlager am Ärmelkanal leben nach jüngsten offiziellen Zahlen rund 6500 Migranten. Sie sollen mit Bussen in Aufnahmezentren im ganzen Land gebracht werden. In Calais sammeln sich seit Jahren Menschen, die illegal nach Großbritannien gelangen wollen. Die Situation ist ein halbes Jahr vor der Präsidentschaftswahl auch politisch brisant.

