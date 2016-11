Im thüringischen Bad Salzungen wird ein einjähriger Junge vermisst. Polizei und Feuerwehr suchen in und an der Werra nach dem Kind, wie die Landespolizeiinspektion Suhl am späten Abend mitteilte. Am Nachmittag habe eine Bekannte für die «völlig verstörte» Mutter des Jungen einen Notarzt gerufen und die Polizei informiert. Seit etwa 15.30 werde nach dem Kleinkind gesucht.

