Kriminalität : Elf Verletzte nach Angriff an US-Uni - Terrorhinweise

Im US-Bundesstaat Ohio prüfen die Ermittler nach der Attacke eines Mannes auf einem Uni-Gelände auch Hinweise auf eine Terrortat. Der 18-Jährige war in Columbus zunächst in eine Gruppe von Fußgängern gefahren und hatte dann mit einem Schlachtermesser mehrere Menschen verletzt. Medienberichten zufolge verletzte er elf Menschen. Der junge Mann war Student an der State University. Er wurde von einem Polizisten erschossen. Wie CNN berichtet, stammte der Mann aus Somalia.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen