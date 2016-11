Wahlen : EU-Außenminister beraten am Sonntag über Folgen der US-Wahl

Nach dem Wahlsieg Donald Trumps in den USA kommen die Außenminister der EU-Staaten am Sonntagabend zu einem Sondertreffen in Brüssel zusammen. Es gehe darum, über die zukünftigen Beziehungen mit den Vereinigten Staaten zu beraten. Das teilte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hatte sich am Vormittag für ein solches Treffen ausgesprochen.

