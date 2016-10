Luftverkehr : Eurowings-Flugbegleiter streiken in dieser Woche nicht

In dieser Woche wird es keine Streiks der Flugbegleiter von Eurowings geben. Die Schlichtungsverhandlungen bei Eurowings sind zwar vorerst gescheitert, die Kabinengewerkschaft Ufo will aber einen neuen Anlauf nehmen: Der bereits beim Mutterkonzern Lufthansa erfolgreiche Schlichter Matthias Platzeck soll die Gespräche wieder in Gang bringen. Platzeck solle weitere Streiks überflüssig machen, schlug Ufo in einem offenen Brief an Lufthansa vor.

