Notfälle : Evakuierung von 50 000 Menschen vor Bombenentschärfung läuft

Feuerwehr und Polizei haben vor der Entschärfung eines Blindgängers in Hannover mit einer der größten Evakuierungsaktionen seit dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Die Rettungskräfte fuhren wie geplant die betroffenen Straßen ab und holten Menschen aus ihren Wohnungen. Am frühen Nachmittag soll mit dem Bergen und Entschärfen der vermuteten Bomben begonnen werden. Die Aktion kann bis in den Abend dauern. Die Stadt bietet ein Freizeitprogramm für die rund 50 000 Betroffenen an. Auch Bahnreisende müssen sich auf Behinderungen einstellen.

von dpa

erstellt am 07.Mai.2017 | 09:50 Uhr