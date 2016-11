Regierung : Exhumierung von Smolensk-Opfern beginnt

Die umstrittene Exhumierung der Smolensk-Opfer hat am Abend in Polen begonnen. Der vor sechs Jahren verunglückte Präsident Lech Kaczynski und seine Frau Maria sollten die ersten Toten der Flugzeugkatastrophe sein, die aus ihren Gräbern geholt werden. Die Präsidentenmaschine war 2010 beim Landeanflug im russischen Smolensk abgestürzt, alle Passagiere starben. Damalige Untersuchungen führten das Unglück auf einen Pilotenfehler zurück. Dies zweifelt die seit 2015 regierende PiS-Partei aber an.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen