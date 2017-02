Regierung : Fast halbe Million Demonstranten in Rumänien auf der Straße

In Rumänien haben am Abend nach Schätzungen einheimischer Medien fast eine halbe Million Menschen bei landesweiten Straßenprotesten den Rücktritt der sozialliberalen Regierung verlangt. Dass Ministerpräsident Sorin Grindeanu die umstrittene Eilverordnung, die den Kampf gegen Korruption eingeschränkt hatte, zurückgenommen hat, hielt die Menschen nicht von neuen Protesten ab. Allein in der Hauptstadt Bukarest gingen etwa 250 000 Menschen auf die Straße.

von dpa

erstellt am 05.Feb.2017 | 21:44 Uhr