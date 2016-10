Fußball : FC Bayern im Pokal-Achtelfinale gegen Wolfsburg - BVB gegen Hertha

Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf den VfL Wolfsburg. Das ergab die Auslosung in der ARD. Borussia Dortmund bekommt es mit Hertha BSC zu tun. Im dritten Duell von Fußball-Erstligisten empfängt der Hamburger SV den 1. FC Köln. Das Überraschungsteam von Viertligist FC Astoria Walldorf tritt gegen Zweitligist Arminia Bielefeld an. Schalke 04 fährt zum Zweitligisten SV Sandhausen, auch Borussia Mönchengladbach bei der SpVgg Greuther Fürth und Eintracht Frankfurt bei Hannover 96 treten auswärts an. Drittligist Sportfreunde Lotte spielt gegen den TSV 1860 München.

