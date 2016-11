Fußball : FC Bayern verliert Tabellenführung - 0:1 beim BVB  

Der FC Bayern München muss erstmals seit Ende September 2015 die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga räumen. Nach dem 0:1 im Topspiel bei Borussia Dortmund verloren die Münchner den ersten Platz an den überraschend starken Aufsteiger RB Leipzig. Im im ausverkauften Signal Iduna Park sorgte Pierre-Emerick Aubameyang für den Sieg der Borussia, die den Abstand zu den Münchnern in der Tabelle damit auf drei Punkte verkürzte. BVB-Rückkehrer Mario Götze hatte den Treffer mit einem schönen Pass vorbereitet. Die Borussia ist nun seit 27 Bundesliga-Heimspielen in Serie ungeschlagen.

