Notfälle : Feuer bei Party in Oakland: mindestens neun Tote

Bei einem Feuer in einem Lagerhaus in Kalifornien sind mindestens neun Menschen gestorben. Das bestätigte Feuerwehrchefin Teresa Deloach-Reed der dpa. Zahlreiche Personen wurden nach dem Brand in der Stadt Oakland bei San Francisco noch vermisst. Die Ursache des Feuers ist unklar. In dem zweistöckigen Gebäude fand am Freitagabend eine Party stand, als der Brand ausbrach. Rettungskräfte haben eine Liste mit 25 Vermissten. Medienberichten zufolge waren 50 bis 100 Menschen auf der Party.

