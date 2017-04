Luftverkehr : Flugpassagier findet geladene Waffe in Bordtoilette

Ein Passagier hat während eines Atlantikflugs auf der Toilette einer Delta-Airlines-Maschine eine geladene Waffe gefunden. Laut Website «Aviation Herald», die Vorfälle auf Flügen festhält, übergab der Reisende seinen Fund dem Bordpersonal, das diesen dann an die Besitzerin gab: eine Luftsicherheitsbeamtin, die ihre Waffe im Toilettenraum vergessen hatte. Der Website zufolge landete die Maschine nach dem Vorfall vom 6. April sicher auf dem Zielflughafen New York. Sogenannte Air Marshals sind Beamte, die in Passagiermaschinen in Zivil mitfliegen, um für Sicherheit zu sorgen.

von dpa

erstellt am 23.Apr.2017 | 08:03 Uhr