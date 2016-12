Wahlen : Frankreichs Premier verkündet Präsidentschaftskandidatur

Frankreichs Premierminister Manuel Valls will am Abend seine Präsidentschaftskandidatur bekanntgeben. Sein Büro kündigte für 18.30 Uhr eine Erklärung an. Präsident François Hollande hatte am Donnerstag auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Die französischen Sozialisten wollen ihren Kandidaten für die Präsidentenwahl bei einer Vorwahl im Januar küren, bei der auch der Valls-Gegner und Ex-Minister Arnaud Montebourg antritt. Die Franzosen wählen ihren künftigen Staatschef dann in voraussichtlich zwei Wahlgängen am 23. April und 7. Mai.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen