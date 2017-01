Wahlen : Französischer Ex-Premier Valls bei TV-Debatte in Defensive

Manuel Valls, Favorit der französischen Sozialisten im Rennen für den Élyséepalast, ist bei der ersten TV-Debatte mit Konkurrenten seines Lagers in die Defensive geraten. Der Ex-Premierminister verteidigte am Abend seine frühere Regierungsarbeit unter Präsident François Hollande. Anhänger der Sozialisten und verbündeter Parteien werden Ende des Monats in einer offenen Vorwahl ihren Kandidaten für die Präsidentenwahl im April und Mai wählen. Sieben Anwärter stehen zur Wahl.

