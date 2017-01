Brände : Frau rettet Nachbarin aus brennender Wohnung

Eine Frau hat ihre Nachbarin aus einer brennenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hannover gerettet. Die Mieterin wurde am Abend durch das Piepen von Rauchmeldern auf das Geschehen in der Wohnung im ersten Stock aufmerksam. Dort war aus noch ungeklärter Ursache neben einem Bett ein Feuer ausgebrochen. Mit einem Zweitschlüssel verschaffte sich die Frau Zugang, löschte das Feuer und weckte ihre schlafende Nachbarin auf. Diese wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

von dpa

erstellt am 31.Jan.2017 | 00:44 Uhr