Kriminalität : Frau wird vor New Yorker U-Bahn gestoßen und stirbt

Eine 46 Jahre alte Frau ist in New York vor eine heranfahrende U-Bahn gestoßen worden und dabei ums Leben gekommen. Eine 30 Jahre alte Frau sei daraufhin in Gewahrsam genommen worden, berichtete die «New York Times». Es habe bei dem Vorfall am Bahnhof unter dem belebten Times Square ersten Ermittlungen zufolge keinerlei Konfrontation gegeben, hieß es. Die «New York Daily News» berichtete dagegen, dass die beiden Frauen miteinander gestritten hätten. Der Zugverkehr wurde vorübergehend unterbrochen oder umgeleitet.

