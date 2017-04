International : G20-Gegner: Großdemonstration soll Menschen auch aufrütteln

Die geplante Großdemonstration gegen den G20-Gipfel im Juli in Hamburg soll sich nicht nur gegen das Treffen der Staatschefs richten, sondern die Menschen auch aufrütteln. «Mein Wunsch ist, dass es danach eine neue Stimmung gibt von aktiver Demokratie und aktiver Teilnahme an politischen Prozessen», sagte die Sprecherin der Organisatoren, Emily Laquer, der dpa. Es gehe darum, Leute wie US-Präsident Donald Trump oder den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nicht einfach hinzunehmen, sondern sich aktiv einzumischen. Am 8. Juli werden bis zu 100 000 Teilnehmer erwartet.

von dpa

erstellt am 30.Apr.2017 | 06:51 Uhr