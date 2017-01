Unfälle : Gas ausgetreten: Familienvater stirbt in Mülheimer Wohnung

Ein Familienvater ist bei einem Gasunglück in seiner Wohnung im nordrhein-westfälischen Mülheim ums Leben gekommen. Der 36-Jährige war bereits tot, als Feuerwehr und Notarzt am Abend an der Wohnung eintrafen. Die 33-jährige Frau des Toten und die drei Kinder der Familie im Alter von drei, sechs und sieben Jahren mussten mit Kohlenmonoxid-Vergiftungen ins Krankenhaus. So erging es auch einem weiteren Mann und drei Kindern, die sich in der Wohnung befanden. Wie es zu dem Gasaustritt kam, ist noch unklar.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen