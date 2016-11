Bundespräsident : Gauck trifft in Japan Kaiser Akihito

Bundespräsident Joachim Gauck ist am zweiten Tag seines Besuchs in Tokio mit dem japanischen Kaiserpaar zusammengetroffen. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt wurde Gauck von Kaiser Akihito und Kaiserin Michiko in deren Residenz empfangen. Bei den Gesprächen Gaucks - gestern mit Ministerpräsident Shinzo Abe und heute mit Unterhauspräsident Tadamori Oshima - geht es immer wieder auch um die internationale Lage nach dem Wahlsieg des Republikaners Donald Trump in den USA. Abe fliegt am Donnerstag zu einem ersten Treffen mit Trump nach New York.

